Viorica Dăncilă: Atribuţiile lui Victor Negrescu vor fi asigurate de alt reprezentant al Guvernului

”Conform dispoziţiei Prim-ministrului din şedinţa de Guvern din 09.11.2018, atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participă miniştrii de afaceri europene din statele membre) vor fi îndeplinite şi asigurate de acum încolo de un alt reprezentant al Guvernului. În acord cu instrucţiunile primite la nivel ministerial, toată documentaţia pregătită pentru buna reprezentare a intereselor României a fost deja înaintată celor desemnaţi să participe”, se anunţă pe pagina de Facebook a portofoliului Afacerilor Europene.



Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, şi-a depus demisia după şedinţa de Guvern de vineri. Demisia acestuia a fost confirmată de către ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a spus că în şedinţa de Guvern a avut loc ”o discuţie principială” despre modul în care România este pregătită pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că a fost o discuţie la finalul şedinţei de Guvern, pe care Victor Negrescu ”a luat-o personal” şi a dovedit că nu ştie să lucreze în echipă.

Citeşte şi: Victor Negrescu, despre propria demisie: Un zvon apărut miraculos pe surse



Victor Negrescu a făcut duminică, pe contul său de Facebook, câteva precizări, în aşteptarea discuţiilor din partid, afirmând că procesul de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE este în grafic şi ar lucra şi benevol pentru România la un proiect atât de important dacă se doreşte acest lucru.



Victor Negrescu remarcă faptul că acum două zile activitatea sa era considerată foarte bună, dar la câteva minute după ce ”un zvon a apărut miraculos pe surse” a fost atacat cu agresivitate de colegi de Guvern: ”Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună, cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern şi de partid este normală şi o reală dovadă de colegialitate şi susţinere”.



”Am spus-o încă din momentul în care am părăsit funcţia de europarlamentar pentru această responsabilitate: Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine să reprezint România! Preşedinţia la Consiliul Uniunii Europene este a României, a tuturor românilor, nu a unui ministru delegat. Pentru acest lucru este nevoie de un efort naţional şi nu este prima dată când o spun. Facem politică pentru idei în care credem, pentru oamenii pe care dorim să îi reprezentăm, pentru idealurile pe care le avem pentru viitor. Vineri când am plecat de la birou am lăsat totul la zi şi pregătit pentru următoarea săptămână de lucru. Dorinţa mea este ca proiectul să aibă continuitate. Parcursul european al României trebuie să continue. Şi benevol aş lucra pentru România la un proiect atât de important dacă se doreşte acest lucru. Poate de aceea programul nostru de voluntariat a fost atât de popular. Idealurile pe care le-am exprimat, în calitate de Preşedinte-coordonator naţional al PES activists România, o structură cu peste 10.000 de membri şi simpatizanţi social democraţi interesaţi de politica europeană, şi în consecinţă de membru BPN al Partidului Social Democrat de mulţi ani, rămân aceleaşi”, încheie Negrescu.

viewscnt