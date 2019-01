Viorica Dăncilă, despre relaţia cu Klaus Iohannis: E clar că acest război va continua, e în campanie electorală

"Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare. Trimitem solicitari, acte, ni se cer alte acte, trimitem, raspunsul din nou neargumentat. E clar ca acest razboi va continua, presedintele e in campanie electorala si dincolo de ceea ce e bine in aceasta perioada , se tinem presedintia Consiliului UE, cred ca mai mult conteaza campania electorala, modul in care se raporteaza din punct de vedere al alegatorilor.

Nu cred ca acesta razboi va inceta, La Ateneu am incercat sa fim toti impreuna, sa avem un consens, sa aratam ca tara nu e cum o zugravesc unii sau altii. A fost un eveniment reusit, a fost multa lume in spatele evenimentului. A fost foarte bine ca a venit presedintele. Cred ca e daunator pentru Romania sa nu ai o viziune mai ampla si sa nu te raportezi la tara ta care trebuie privita altfel. Am vorbit foarte mult faptul ca nu trebuie sa facem declaratii in afara tarii despre Romania. Am vazut declaratiile presedintelui de azi. Nu cred ca e un lucru bun si nu cred ca e benefic pentru Romania", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.

