Vlad Cosma anunţă noi înregistrări bombă: Pot să fac dovada cum a fost măsluit Dosarul Tony Blair. Domnul Onea era foarte speriat azi

"Domnul Onea astăzi (n.r. - luni) era speriat, îl cunosc, Ca şi ceilalţi procurori din plângere, știu ce am văzut eu și le este teamă. Încearcă cu disperare, dar fără logică, să spună minciuni. Azi s-a dat de gol pentru că nu știe ce înregistrări mai sunt.

A fost în fața judecătorilor în care a spus că acele tabele și acele înscrisuri olografe au venit prin poștă. Azi, el spune că i le-am dat eu personal. Corect, i le-am dat după ce m-a pus să modific data. El s-a dat de gol și a confirmat înregistrarea mea (...) Domnii Negulescu şi Onea au devenit adevăraţi profesionişti în măsluirea probelor (...).

Ultima oară la DNA Ploieşti am fost acum două săptămâni. Onea mă cheamă săptămânal la DNA Ploiești. Au vrut să mă determine să refac o declarație într-un dosar important, Dosarul Tony Blair. Pot să fac dovada cum a fost măsluit acest dosar la DNA Ploiești. Am refuzat. Am spus că nu sunt de acord. îi transmit că nu îmi este frică. Știam cum vor reacționa. Că o să încerce să mă aresteze, că vor interveni fizic, m-am gândit la tot. Timp de trei ani am văzut tot ce fac, cum fac, cum inventează probe, prejudicii și multe alte lucruri. Din acest motiv m-am înregistrat singur", a declarat Vlad Cosma.