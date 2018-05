CASTIGATOR EXATLON: Vladimir Drăghia, marcat de evenimente dure. "Nu aveam bani nici de bilet. Am muncit, am încărcat tiruri"

CASTIGATOR EXATLON. Vladimir Draghia este ultimul Faimos care a rezistat in competitia Exatlon. Acesta a declarat ca plecarea lui Catalin Cazacu l-a emotionat foarte tare si ca le este recunoscator celor care l-au votat sa ramana.

Mai sunt doar doua zile pana vom afla castigatorul celui mai tare show difuzat de Kanal D, iar in lupta pentru marele premiu au mai ramas doar patru concurenti. Vladimir Draghia, Alex Nedelcu, Stefan Floroaica si Ionut "Jaguarul" lupta in continuare pentru premiul de 100.000 de euro. CASTIGATOR EXATLON. "Era perioada aceea când toată lumea pleca din țară și așa că m-am dus și eu în Italia, să văd cum este. Și mi-am dat seama că nu curg laptele și mierea; m-am simțit dezrădăcinat", povestește Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia, marcat de evenimente dure

Mama vedetei este cea care l-a susținut și l-a încurajat în tot ceea ce și-a propus, oferindu-i libertate și insuflându-i încredere maximă în el.

"Când i-am zis că plec, ea mi-a găsit unde să stau, în timp ce eu mă aflăm pe drum, în microbuz. Nu aveam bani nici de bilet, am plătit la întoarcere, 100 de Euro. M-a maturizat experiența în Italia. Am muncit, am încărcat tiruri, dar m-am întors bărbat. Dacă nu aș fi plecat, aș fi rămas mereu cu regretul că nu am făcut-o. Am revenit în București după șase luni, unde m-am regăsit", adaugă războinicul de la "Exatlon".

Libertatea și lipsa constrângerilor l-au definit că om și i-au format caracterul, accentuează Vladimir Drăghia.

"Prefer să lucrez intens, cât pot, trei sau patru luni, după care vreau să iau o pauză. M-am învățat cu libertatea și îmi este necesară. Probabil că vine și că o compensare pentru perioada în care eram la internat (n.r. perioada petrecută la Centrul Olimpic, în Brăila) și trebuia să plec numai cu bilet de voie", a declarat vedetă.

CASTIGATOR EXATLON. Unul dintre cele mai antrenante reality-show-uri difuzate vreodată în România se apropie de final. După patru luni de intensitate maximă, timp în care concurenții au avut de străbătut o adevărată călătorie a transformării și a performanței sportive se apropie momentul deznodământului, aşteptat de toată lumea, finala "Exatlon". Miercuri, 23 mai, câștigătorul „Exatlon” se alege în direct, la Kanal d.