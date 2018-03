Vladimir Putin, despre atacul asupra fostului spion rus: Rusia nu deţine arme chimice

"Am aflat din presă despre tragedia menţionată. Primul lucru care mi-a venit în minte este că dacă ar fi fost vorba despre un agent neurotoxic de provenienţă militară, atunci acei oameni ar fi murit pe loc. Este evident acest lucru. În al doilea rând, Rusia nu deţine astfel de agenţi neurotoxici. Am distrus toate armele chimice sub supravegherea organizaţiilor internaţionale şi am făcut primii acest lucru, spre deosebire de unii dintre partenerii noştri, care au promis să facă la fel, dar nu s-au ţinut de cuvânt. Este o mizerie, un nonsens ideea că anumite persoane din Rusia şi-ar permite să facă aşa ceva înainte de alegeri şi de Cupa Mondială", a spus Putin.

În ciuda tensiunilor accentuate între Moscova şi Londra, preşedintele rus a anunţat că este pregătit să coopereze cu Marea Britanie în ancheta privind tentativa de asasinat asupra lui Serghei Skripal şi a Iuliei Skripal.

"Suntem gata să cooperăm, am spus-o încă de la început, suntem pregătiţi să luăm parte la investigaţiile necesare, dar pentru aceasta este nevoie de o dorinţă din cealaltă parte şi nu vedem încă acest lucru. Dar nu vom scoate subiectul de pe ordinea de zi, sunt posibile eforturi comune", a mai spus Vladimir Putin.

Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat duminică faptul că Londra are dovezi potrivit cărora Rusia a dezvoltat în ultimii zece ani agentul neurotoxic "Novichok" folosit pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal.

La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel în cadrul serviciului militar rus de informaţii (GRU), şi fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost găsiţi inconştienţi în oraşul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi continuă să fie în stare critică.

Marea Britanie, SUA, Franţa şi Germania susţin că responsabilitatea Rusiei în atacul asupra fostului spion este singura explicaţie plauzibilă şi au cerut Moscovei să răspundă la toate întrebările în legătură cu acest caz.