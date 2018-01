Zeci de răniţi pe stadion, după prăbuşirea unui bariere de protecţie. Oamenii au căzut în gol VIDEO

Bariera de protecţie care a cedat era din sticlă, iar mai mulţi oameni au căzut în gol. Incidentul a avut loc pe stadionul Jaber al-Ahmad, din Kuweit City, iar meciul la care asistau era unui foarte important, finala Cupei Naţiunilor Golfului, care a opus naţionalele Omanului şi Emiratelor Arabe Unite (scor 5-4, după prelungiri).

Site-ul arabnews.com notează că peste 30 de persoane au fost rănite, după ce bariera de protecţie a cedat szb presiunea mulţimii. Incidentul a avut loc imediat după ce Omar Abdulrahman a ratat penalty-ul pentru Emiratele Arabe Unite, Mohsin Al-Khaldi, de la Oman, înscriind ulterior penalty-ul decisiv.

Enermous of Omani fans were injured in a stampede in a soccer stadium took place in #Kuwait following oman team was crowned culf cup champions @washingtonpost @cnnbrk @CNN @SoccerAM @CNNFC #Us #trends #GulfCup pic.twitter.com/dGXzcsmdwT