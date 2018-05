Zidane şi-a dat demisia de la Real Madrid. Unde va merge şi cine îi va lua locul

Zinedine Zidane mai avea contract cu Real Madrid până în 2022, dar părţile au ajuns la un acord de reziliere. Antrenorul francez a organizat joi o conferinţă de presă inopinată, anunţată cu doar o oră şi jumătate înainte, la care a fost prezent şi preşedintele clubului, Florentino Perez. "Iubesc acest club şi pe preşedintele care mi-a dat şansa de a juca pentru acest club şi apoi să antrenez clubul visurilor mele. Dar toate se schimbă şi de aceea am luat decizia să plec", a spus Zizou.

"Această echipă trebuie să continue să câştige şi pentru asta are nevoie de schimbare, are nevoie de un alt discurs, de o altă metodologie de lucru. Acesta este motivul pentru care am decis să nu continui ca antrenor sezonul viitor. Madridul mi-a dat totul. Voi rămâne în jurul acestui club toată viaţa mea. Dar este o decizie clară. Este un moment de schimbare pentru mine şi pentru jucători de asemenea, cred că după aceşti trei ani este decizia potrivită. La un anumit moment, trebuie să se oprească. Ceea ce vreau eu, pentru binele clubului, este ca echipa să continue să câştige. Cu mine, asta ar fi devenit complicat. Au fost momente bune, desigur, dar eu nu uit nici momentele rele. Am acest club în înima mea. Trecutul meu de jucător s-a terminat bine aici, cel de antrenor se termină în acelaşi fel, asta este important pentru mine", a mai decarat francezul.

În 28 de luni ca antrenor al lui Real Madrid, Zinedine Zidane a câştigat nu mai puţin de 9 trofee. Presa din Spania speculează că plecarea sa are legătură cu acceptarea unei oferte din partea şeicilor de la PSG de a antrena această echipă.

Principalul nume pe lista lui Florentino Perez este fostul căpitan al Realului, mijlocaşul Guti, acum în vârstă de 41 de ani. De asemenea, Mauricio Pchettino, antrenorul lui Tottenham, se spune că ar avea în noul contract o clauză care i-ar permite să părăsească gruparea londoneză dacă primeşte o ofertă de la Real madrid.