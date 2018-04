Ziua când Ceauşescu a spus cel MAI TARE BANC din istoria României comuniste. Elena Ceauşescu a râs în hohote. "Staţi, nu aplaudaţi..."

Cu câteva luni înainte de căderea regimului, s-a întâmplat un lucru neobișnuit, scrie a1.ro. Relaxat probabil după ce România reușise să-și achite întreaga datorie externă, Nicolae Ceaușescu ține un discurs care avea să rămână în istoria ante-decembristă ca fiind singurul în care dictatorul a făcut o glumă reușită în fața celor mai de seamă comuniști ai țării.

Iulie 1989. Se apropia ziua în care urma să se sărbătorească trecerea a 24 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, primul în care liderul comunist fusese uns drept lider al partidului.

Situația politică din Europa de Est era tensionată. Mai mulți „frați de arme și doctrină" ai României, printre care Ungaria sau Polonia, se bucurau de primele zile de democrație, guvernele comuniste fiind îndepărtate aproape în totalitate. Relațiile dintre Nicolae Ceaușescu și URSS-ul vizionarului Gorbaciov se șubreziseră definitv, iar analiștii politici din Vest vorbeau despre dispariția sigură a comunismului de pe Bătrânul Continent.

ZICALA ROMÂNEASCĂ TRANSFORMATĂ ÎNTR-UN BANC BUN

De la tribuna Sălii Palatului, Nicolae Ceaușescu vorbea despre imposibilitatea ca în România să se instaleze capitalismul: „Situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de patru miliarde de oameni trăiesc în sărăcie, și în acest deceniu, situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce, țările bogate, și din acestea desigur, un mic grup de bogați, au acumulat anual ZECI ȘI ZECI DE MILIARDE DE DOLARI din țările în curs de dezvoltare.

Este o situație care NU poate să continue mai departe! Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A INECHITĂȚII, A JAFULUI, A ASUPRIRII! Am cunoscut-o sute de ani, și o sută de ani sub capitalism, această. De aceea am declarat că pentru noi a apus întotdeauna o asemenea cale. Poporul nostru...se spune câteodată...că această se va întâmplă când o face plopul mere sau răchita micșunele... "

În acel moment, sala a izbucnit în aplauze, participanții fiind acompaniați de elita de la tribună, unde se aflau inclusiv Elena Ceaușescu sau Constantin Dăscălescu.

În plin avânt apreciativ al oamenilor muncii, Ceaușescu întreupe ropotele de aplauze și cu zâmbetul de buze spune: „STAȚI, NU VĂ GRĂBIȚI SĂ APLAUDAȚI ÎNCĂ!!!". Lumea încremenește și se conformează. Inclusiv soția sa, care nu înțelege ce se întâmplă și de ce președintele republicii își întrerupe supușii din exercițiul de adulație.

APOGEUL BANCULUI

După o pauză de câteva secunde, Ceaușescu își reia discursul. Trebuia să spună poanta, dar era nevoie și de o morală. „Genetica modernă a făcut progrese uriașe.... și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu răchită care să facă meri". În acel moment, sala erupe la propriu și Elena Ceaușescu râde în hohote și aplaudă zgomotos, în vreme ce Dăscălescu pare să-și șteargă lacrimile pe sub ochelari. Atât era de amuzat.

Și pentru că nicio glumă bună nu rămânea nepedepsită în acele timpuri, dictatorul ratează oportunitatea de a-și încheia discursul în glorie și își liniștește supușii, convingându-i că niciodată capitalismul nu va mai poposi pe meleagurile mioritice.

„Dar, nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi! Capitalismul în România a apus pentru totdeauna! Poporul este adevăratul stăpân, și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogățiile țării! ".

CE A URMAT...

Din păcate pentru el, minunile genetice aveau să-și arate colții câteva luni mai târziu când regimul de la București avea să cadă, iar cuplul prezidențial era executat la Târgoviște pe 25 decembrie 1989.