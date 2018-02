Zodiac chinezesc săptămâna 5-11 februarie 2018. Previziuni şi recomandări pentru toate zodiile

Daca vrei sa stii cum iti merge tot anul 2018, potrivit horoscopului chinezesc intra aici.

Zodiac chinezesc saptamana 5-11 februarie 2018 # Sobolan

Daca te-ai gandit vreodata sa intri in politica, acum este momentul prielnic. Fii generos si nu ezita sa ii ajuti pe ceilalti sa duca o viata mai buna. Daca esti singur, este o saptamana norocoasa si pentru gasirea jumatatii. Simtul umorului si optimismul de care dai dovada vor fi de bun augur in cucerirea persoanelor de sex opus.

Bivol

O saptamana cu energie in crestere, in care iti poti demonstra toate talentele. Concentreaza-te pe ceea ce ai de facut si vei depasi cu usurinta fiecare obstacol care iti apare in cale. Nu neglija sentimentele oamenilor. Mesajele lor te pot ajuta sa iti schimbi atitudinea fata de anumite lucruri. Daca nu faci acest lucru sunt posibile rupturi, atat la nivelul relatiilor de cuplu, cat si la nivelul relatiilor cu prietenii sau cu membri ai familiei.

Tigru

Simti o dorinta puternica de a iesi in lume si, poate, cine stie, asa iti vei cunoaste jumatatea. As sarm, iar persoanele de sex opus se vor bucura de compania ta. Daca te inscrii in randul norocosilor care au deja un partener, te pregatesti pentru o saptamana speciala: film, concerte, spectacole. Iesirile vor colora putin viata de cuplu.

