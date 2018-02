Zodiac SPIRITUAL zilnic. DUMINICĂ 18 februarie 2018. Ce ENERGIE primeşti în funcţie de zodie

In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. Dealtfel, fiecare persoana poate confirma care are "zile si zile" inca de cand se trezeste iar acest lucru este cauzat in mare masura de energia astrala specifica zodiei sale din acea zi.

Zodiac SPIRITUAL zilnic. Contextul general al zilei:

Astazi, energia adusa de spectaculoasa Luna creaza un amestec de sperante, dorinte, vise si inspiratii aduse la suprafata intr-o maniera directa. Viitorul este chemat si toata lumea vrea sa il auda.

Bine ai venit, tranzitie! Schimbarea este singura constanta a vietii.

Energia puternica a zilei favorizeaza orice legatura dintre doua persoane ce au acelasi vis si decid ca impreuna sa si-l urmeze. Este o oportunitate rara de a se implini un vis comun atat timp cat el este scaldat de Credinta.

Zodiac SPIRITUAL zilnic. ENERGIA PENTRU BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi primesti energia Universului prin care ai abilitatea de a gasi un punct de vedere alternativ la orice subiect. Exista foarte multa energie ce lucreaza prin tine si cu tine iar tu ai acces la taramuri si lumi din spatele a ce se vede si de unde aduci, prin intuitie, alt punct de vedere decat vad altii. Ai multa putere, esti sustinut, ia-o si actioneaza!

Zodiac SPIRITUAL zilnic. ENERGIA PENTRU TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi primesti energia Universului prin care ai abilitatea de gasi o noua perspectiva in legatura cu altii ; exista un proces de reorganizare in care esti implicat ca sa ti se trezeasca o noua constiinta. Primesti aceasta energie suport pentru a putea fi asa. Lasa-ti mintea deschisa sa primeasca. In curand, vei vedea lucrurile diferit, asa cum nu le vedeai pana acum.

Zodiac SPIRITUAL zilnic. ENERGIA PENTRU GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi primesti energia Universului prin care ai abilitatea de a renunta la atat de multe cerinte pe care le ai de la tine insuti. Primesti suport o energie a usurintei care vine o data cu aceasta redefinire a propriei persoane. Foloseste-ti intuitia si schimba scena in care actionezi, elibereaza-te de presiuni pe care singur ti le-ai pus. Esti sustinut.

