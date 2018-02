Zodiac spiritual zilnic. Sâmbătă 17 februarie 2018. Ce ENERGIE primeşti în funcţie de zodie. Cum te marchează

In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana poate confirma care are "zile si zile" inca de cand se trezeste iar acest lucru este cauzat in mare masura de energia astrala specifica zodiei sale din acea zi.

Contextul general al zilei: Energia generala a zilei este stralucitoare si sociala, tipul de energie care ne indeamna sa fim si romantici dar si jucausi. Energia aceasta poate actiona cel mai bine atunci cand vibratia noastra personala este mentinuta ridicata. Cand discutiile incep sa devina grele, e semn sa nu ramanem in acea negativitate.

Este perioada marilor schimbari ce se petrec in ritm accelerat. Vezi cu ochii tai batalia dintre trecut si viitor care este influentata de ce e scris in stele.

Uranus are un rol activ in harta astrologica a perioadei deci va fi haos si confuzie in saptamanile si lunile urmatoare, pe masura ce din ce in ce mai multa informatie este eliberata.

Este necesar sa ne ridicam deasupra tuturor negativitatilor din jur si sa ne mentinem mintea deschisa. Lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par a fi.

Zodiac spiritual zilnic. ENERGIA PENTRU BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plasat in rolul conducatorului intelept spre care altii vin pentru un sfat si o observatie de bun simt. In acelasi timp, desi esti astfel, multe din ce se intampla sunt total in afara ariei tale de control. Mesajul zilei: fa tot ce poti, atunci cand poti si invata sa simti cand ceva e menit sa fie asa cum este fara sa poti tu face nimic in aceasta privinta.

Zodiac spiritual zilnic. ENERGIA PENTRU TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti nevoit sa fii foarte atent la detalii pentru ca pe masura ce noile schimbari apar, acele mici fineturi si nuante vor conta. Acum e momentul sa incepi un program de imbunatatire a sanatatii. Orice incepi acum are sanse excelente de succes cu recompense foarte bune.

Zodiac spiritual zilnic. ENERGIA PENTRU GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Primesti inspiratie pe care sa o folosesti pentru creativitate si imaginatie peste limitele normale. Aceasta energie grozava scoate din tine tot ce ai mai bun ca abilitati. Ii face pe altii sa se simta foarte bine doar pentru ca sunt in preajma ta. Este o energie fantastica pentru iubire si romantism.

