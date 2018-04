HOROSCOP MAI 2018: Zodii care îşi trădează prietenii în această lună

Iata care sunt cei patru nativi din zodiac care isi tradeaza prietenii in luna mai, scrie lyla.ro.

Leu

Nativul din Leu nu se da la o parte de la nimic. Acesta face ce face si este mereu in centrul atentiei. In luna mai pentru Lei se vor cerne prieteniile. Este o luna in care Leul reuseste sa o ia de la capat insa cu alti oameni.

Varsator

Roata se intoarce pentru nativii din Varsator, acestia vor da niste lovituri uriase. Chiar daca multi sunt de parere ca Varsatorii nu stiu sa se reinventeze, ii va surprinde pe toti.

Varsatorii vor lasa in urma trecutul si vor merge mai departe cu orice pret. Acestia nu vor tine cont de sentimentele celor din jur ci doar de ale lor. De dragul succesului pot lasa in urma niste prietenii.

Berbec

Berbecii primesc foarte mult curaj si merg inainte cu tupeu. Ii caracterizeaza spiritul aventurier si in urmatoarea perioada va face multe schimbari mai ales in relatiile cu cei din jur.

Berbecul se va incredinta cu totul proiectelor ce tin de cariera, de sfera profesionala in special.

Rac

Racii nu tin cont de sentimentele celor din jur atunci cand vor sa ajunga departe. Tradarea poate fi ceva normal in cazul lor. Chiar daca in mor aparent acesti nativi sunt cei mai loiali.

Acesti nativi stiu foarte bine cum sa-si joace cartea si sa ii cucereasca pe toti. Nu este bine totusi sa-i crezi tot timpul.