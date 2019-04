1 Mai muncitoresc. Ce faceau romanii de 1 Mai in Epoca de Aur – VIDEO

1 Mai muncitoresc era momentul in care se prezentau realizarile marete ale Partidului Comunist Roman. Tovarasul Nicolae Ceausescu si tovarasa Elena Ceausescu, alaturi de ceilalti tovarasi din conducerea de partid si de stat erau intampinati cu „sentimente de inalta pretuire si dragoste fierbinte ale intregului popor".

1 Mai muncitoresc. Cantece patriotice



Iti mai amintesti cantecele patriotice ale vremii? Unul dintre cele maicunoscute este compus chiar de catre Ciprian Porumbescu.

1 Mai muncitoresc



Versurile: Maria Rantes

Muzica: Ciprian PorumbescuRade iara primavara,

Peste campuri, peste plai,

Veselia umple tara,

C-a venit Intai de Mai!Muncitorii au pornit

Si-ntr-un glas s-au infratit!

Si ei azi sarbatoresc

Unu Mai muncitoresc.Infratiti azi cu taranii,

Muncitorii-n joc si cant,

Praznui-vor in toti anii

Libertatea pe pamant.



