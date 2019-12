Iata 10 alimente pentru detoxifierea de iarna.

1. Legume cu frunze verzi

Sunt bogate in vitaminele A, C, E si B, contin multe minerale precum magneziu si mangan. Iar lista de optiuni este lunga: spanac, napi, broccoli, varza etc.

2. Usturoi

Cu un continut ridicat de sulf, usturoiul are un gust si un miros usor intepatoare. Insa si beneficiile pentru sanatate sunt pe masura: efect antiinflamator, antioxidant, antibacterian, antiviral.

3. Migdale

Sunt bogate in vitamina E, magneziu si mangan.

4. Conopida

Contine substante care activeaza niste enzime detoxifiante, precum si antioxidanti si nutrienti, dar si sulf care stimuleaza capacitatea de detoxifiere a organismului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.