10 locuri sacre cu energii puternice

Iata 10 locuri sacre pe care merita sa le vezi indiferent de religie.

1. Machu Picchu, Peru

Orasul sfant al incasilor este magic. Incasii au construit Machu Picchu in Anzi. Se situeaza pe o culme de munte la 450 de metri deasupra fluviului Urubamba, afluent al Amazonului. Se crede ca aproximativ 1.000 de oameni au locuit in acest vechi oras incas, construit in secolul al XV-lea.

2. Sedona, Arizona

Un loc de o frumusete pura, serena, cunoscut drept un centru de energie spirituala, emanata prin vortexuri. Aici vin oameni care au pornit pe calea dezvoltarii spirituale, pentru a pune in practica diverse ritualuri spirituale sau de vindecare. Sedona mai este cunoscut ca Disneyland-ul spiritual.

3. Stonehenge, Marea Britanie

Siluetele de la Stonehenge strajuiesc platoul campiei Salisbury. De-a lungul secolelor s-au dezvoltat multe teorii legate de scopul acestui templu. Nu se stie, insa, pana in prezent, care este adevaratul motiv pentru care a fost construit monumentul. Stonehenge este faimos pentru spectaculosul sau aliniament solar. In ziua solstitiului de vara, 21 iunie, soarele rasare maiestuos din centrul monumentului si multi oameni vin sa surprinda momentul.

