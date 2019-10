Articol publicat in: Life

10 lucruri pe care le ai de facut cand sotul tau isi pierde erectia

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Chiar si celui mai viril dintre barbati i se poate intampla sa isi piarda erectia asa ca sotul tau nu poate fi o exceptie. Ce ar trebuie sa faci in asemenea momente? Ei bine nu trebuie sa te panichezi pentru ca nu este o urgenta. Iata cateva sfaturi care va pot imbunatati viata sexuala: 1. Cum functioneaza penisul



Cand un barbat se excita, creierul sau trimite semnale nervilor din penis pentru a relaxa vasele sanguine astfel incat sangele sa poate circula cu usurinta. Apoi, sangele inunda zona genitala, iesirea este blocata, iar organul masculin devine rigid. Atunci cand barbatul isi pierde erectia se intampla procesul invers: intrarea in zona genitala se inchide, iar iesirea se deschide. Sangele paraseste zona, iar penisul devine flasc. 2. Nu te invinovati singura



Asta nu se intampla pentru ca nu mai este atras de tine. Potrivit expertilor in terapia de cuplu este foarte rar ca un barbat sa-si piarda erectia din cauza partenerei. Sunt multe ale cauze, psihice sau fizice care sa cauzeze asta.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.





