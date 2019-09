10 lucruri pe care nu ti le spune nimeni despre cum e sa fii parinte de prescolar

Crestere copii #1: Vei vorbi despre "caca" in fiecare zi



Dupa ce copilul depaseste varsta de un an fiecare parinte va incerca sa-si convinga odorul ca trebuie sa renunte la scutece, ca este mare si ca olita trebuie sa fie de-acum noul lui "prieten". Vei avea o olita in fiecare camera, doar-doar vei reusi sa-l asezi pe ea. Iar aceasta munca de lamurire poate dura in unele cazuri pana la 3 ani, deci inarmeaza-te cu rabdare. Explica-i ca e mai sanatos sa faca caca la olita decat la scutec, ca e ceva normal, ca nu va mai fi tot timpul ud la fundulet.

Crestere copii #2: Vei face ritualuri si vei raspunde la intrebari ciudate



Vrei sa manance tot, sa doarma la pranz, sa stea cuminte etc? Atunci trebuie sa spui o formula magica, sa faci un ritual, astfel incat sa-l convingi pe cel mic sa faca ce vrei tu. Vei fi nevoit sa raspunzi la intrebari despre cate in luna si in stele, sa fii pregatit sa faci fata "santajului sentimental" si manipularii la care cei mici sunt foarte priceputi. Este foarte importanta rutina pentru copii, asa incat daca inventezi aceste ritualuri iti va fi foarte usor sa-i aduci pe calea dorita de tine.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.