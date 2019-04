10 modalităţi pentru a scăpa de ploşniţe

O infestare a patului cu plosnite este adeseori greu de rezolvat, cand avem impresia ca am scapat complet de ele, se intorc. Multe metode anti-plosnite pe care le poti faci singur nu pot scapa de ouale si de larvele acestora. Mai mult de atat, plosnitele de pat pot trai foarte mult timp fara a se hrani cu sange. Deci, ei s-ar putea ascunde in continuare in crapaturi si sa iasa la suprafata cand va asteptati cel mai putin.

Fara a mai zabovi, aici va sunt prezentate 10 dintre cele mai usoare metode pentru a scapa de plosnite odata pentru totdeauna :

Companiile profesionale de gestionare a daunatorilor utilizeaza insecticide inregistrate si sigure, care se aplica prin pulverizare. Acestea pot scapa de majoritatea plosnitelor. Intreaga casa este tratata, exceptand bucataria. Vi se va cere sa pregatiti casa din timp: mutarea mobilei, acoperirea lenjeriei de pat si depozitarea obiectelor scumpe si electrocasnicelor la loc sigur. Dupa doua saptamani, o a doua aplicatie este facuta pentru asigurarea eliminarii oualelor si a larvelor.

2. Tratament cu aburi pentru combaterea plosnitelor

Tratamentul cu abur la 49 °C poate ucide plosnitele si ouale acestora. Pentru a scapa de plosnite, mucegai si alti alergeni de casa, utilizati abur uscat direct pe zonele afectate. Aceasta metoda este una dintre cele 10 modalitati usoare pentru a scapa de plosnite, care poate fi implementata ca tratament DIY(Do It Yourself = Fa singur).

3. Montati capcane impotriva plosnitelor

O alta modalitate usoara pentru a scapa de plosnite este folosirea capcanelor. Utilizati caldura emanata de uscatoarele de par pentru a forta plosnitele sa iasa din crapaturi. Apoi, pur si simplu le omorati folosind un prosop de hartie. Alternativ, puteti prinde insectele folosind benzi lipicioase.

4. Curatati si dezinfectati casa

Remarcabil este faptul ca: plosnitele pot fi gasite chiar si in cele mai curate case sau hoteluri de cinci stele. Deci, in timp ce curatenia are un rol important pentru eliminarea plosnitelor, trebuie sa utilizati de asemenea si alte metode pentru a scapa de acestea. Cu toate acestea, curatenia si ordinea intr-o casa sunt esentiale, astfel incat sa nu existe locuri unde daunatorii se pot ascunde.

Spalati rufele si lenjeria de pat

Spalati toate lucrurile care prezinta semne de activitate a plosnitelor(pete de sange, cochilii, materie fecala), inclusiv cearceafuri , perdele si alte lenjerii de uz casnic. Folositi treapta cea mai inalta de caldura a uscatorului de par pentru cel putin 20 de minute.Acesta este un mod sigur pentru a scapa de oua si larve.

6. Folositi aspiratorul

Daca aveti carpete si covoare in locuinta dvs., trebuie sa va asigurati ca sunt aspirate zilnic. De asemenea, aspirati rama patului, canapelele si restul pieselor de mobilier. Utilizati peria si uneltele aspiratorului utilizate pentru aspirarea crapaturilor. Daca aveti un aspirator cu sac, sigilati sacii si aruncati-i in tomberoanele exterioare. Pentru aspiratoarele cu filtru, spalati filtrul in apa calda si sapun.

7. Acoperiti garniturile si fisurile

Plosnitele se ascund in timpul zilei si ies la suprafata in timpul noptii sa se hraneasca. Asa ca, folositi benzi de etansare pentru a acoperi fisurile si crapaturile din pereti, obiecte de mobilier, etc. . Acest lucru va reduce spatiile care ar putea fi folosite ca ascunzatori.

8. Scapati de obiectele infestate

In majoritatea cazurilor, salvarea obiectelor infestate nu este posibila deoarece curatarea si dezinfectarea sunt inadecvate. Lada patului mai ales tinde sa fie un magnet pentru infestatiile cu plosnite si nu pot fi tratate. Deci, utilizati o foaie de plastic pentru a le arunca si o eticheta "infestata cu plosnite". In acest fel, oamenii nu o vor lua.

9. Folositi pulbere de pamant de diatomee

Pulberea de pamant de diatomee este alcatuita din molecule ascutite, care vor sfasia maruntaiele plosnitelor, omorandu-le pe loc. Totusi, este important sa aplicati un strat suficient de gros pentru ca plosnitele sa se tarasca prin ea si sa o ingereze. Inainte de aplicarea pudrei, casa trebuie sa fie aspirata foarte bine. Pulberea de diatomee utilizata ar trebui sa fie organica, un soi de cereale alimentare, care nu sunt daunatoare animalelor si oamenilor. Ar trebui sa ramana aplicata pe obiectele infestate pentru o perioada de trei saptamani pentru ca aceasta sa aiva efect.

10. Verificati si reverificati aparitia plosnitelor

Chiar daca una dintre aceste modalitati de a scapa de plosnite a functionat pentru dvs., trebuie sa continuati sa verificati semnele aparitiei plosnitelor in locuri cum ar fi rame de tablouri, carti, reviste si ziare, pe podea, pe colturile saltelei, in lada patului etc. timp de cateva saptamani dupa tratament. Daca este nevoie, profesionistii trebuie sa fie chemati din nou sa inspecteze locuinta, pentru a se asigura ca nu mai aveti o infestatie de plosnite.

Utilizati aceste 10 modalitati usoare pentru a scapa de plosnite, dar asigurati-va ca repetati pasii la fiecare doua saptamani de cand ati inceput tratamentul, cand toate ouale ramase vor ecloza.

In cazul in care niciuna dintre aceste metode nu a functionat, puteti apela la un site specializat de insecticide.