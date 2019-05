10 secrete pentru ca rutina sa nu ucida pasiunea

La fel se intampla si in casnicie: rutina este moartea pasiunii. Intotdeauna trebuie sa existe putin mister intr-o relatie si este nevoie sa va amintiti motivele pentru care la inceput nu va puteati petrece mai mult de cateva secunde fara sa va atingeti: uneori chiar si o simpla tinere de mana era de ajuns.

Nu uitati aceste lucruri, vor mentine mereu flacara pasiuni la cote inalte.

1. Flirtati in public

Dupa cativa ani de relatie, flirtul poate disparea, dar odata cu el se poate stinge si pasiunea care v-a legat candva. Iesiti in oras, tineti-va de mana, sarutati-va fara sa va pese de ce se intampla in jurul vostru si daca sunteti mai indrazneti, treceti la urmatorul nivel.

2. Complimentati-va

Sotia s-a tuns sau si-a luat o rochie noua? Sotul este proaspat ras sau poarta costum. Nu lasati toate acestea sa treaca neobservate. Spuneti-i partenerului ce va place la respectiva tunsoare, tinuta etc.

3. Impartasiti-va fanteziile

Oamenii se mai schimba. Ce v-a placut la un moment dat, este posibil sa nu mai fie valabil. Mai ales in ceea ce priveste latura sexuala. Vorbiti deschis despre ce va place, ce va „aprinde”.

