11 semne că eşti ghidat de Arhanghelul Metatron, arhanghelul Vietii şi Luminii divine. Cum te ajută simbolurile lui sacre în provocări?

Arhanghelul Metatron este un arhanghel foarte special si are o insemnatate uriasa in aceasta perioada pe care o traverseaza omenirea, in care au loc procese puternice de schimbare de la vechi la nou, de la o era astrologica la alta, de la un mod de a trai la altul total nou. Arhangelul Metatron este Arhangelul puternic al focului spiritual imens, al intelepciunii si luminii divine. El este implicat activ sa ghideze si sustina umanitatea acum. Metatron ii ajuta pe toti cei care doresc sa isi transceanda karma, sa isi stearga credinte limitative si sa acceseze alte linii de destin, mai bune, ce apar o data cu eliberarea de tot ce nu ne mai serveste din energiile trecute pe care le purtam cu noi.

Ori de cate ori simti imboldul de a inlocui un gand negativ cu unul nou, pozitiv, aceasta nevoie vine ca semn de la Metatron. El este in mod special preocupat despre cum gandesc oamenii pentru ca munca sa presupune mentinerea dosarelor Universului si el vede constant cum gandurile negative ale oamenilor duc la alegeri nesanatose, in timp ce gandurile pozitive duc la decizii pozitive.

Metatron a fost candva om, deci cunoaste foarte bine limitarile si trairile vietii pe pamant.

El a ascensionat in lumea angelica datorita traiului sau exemplar, credintei nestramutate si faptului ca a devenit cu mult mai mult decat putea fi posibil in coordonatele pe care viata sa le avea.

Dealtfel, atat Metatron cat si Sandalphon au fost candva oameni si au dat dovada de o credinta impecabila in Dumnezeu si o conduita perfect pioasa.

Metatron a fost profetul ebraic Enoh si momentul ascensiunii sale a fost descris de misticul evreu Gershom Scholem astfel : carnea s-a transformat in flacari, venele in foc, ochii in raze de lumina, globurile ochilor in torte arzand iar Dumnezeu l-a plasat alaturi de el ca tron, numindu-l Metatron.

Astfel, Metatron a devenit unul din cei mai puternici arhangheli ai Noii Ere pentru ca el reprezinta direct capacitatea noastra de a evolua si abilitatea de a accesa puterea spirituala. Este ca un pod intre Cer si Pamant.

Cum ne poate ajuta Arhanghelul Metatron?

Arhanghelul Metatron este cunoscut si drept Ingerul Vietii si este reprezentat de mai multe sisteme ezoterice de cunoastere. Pe el te poti baza atunci cand faci schimbari dramatice si masive in energia vietii tale. El este cel ce iti creste nivelul de vibratie ca sa poti face fata vietii curente si schimbarilor acestor vremuri intense pe care omenirea le travereaza.

Una din misiunile sale speciale este sa ajute si sa aiba grija de copiii de pe Pamant pe masura ce devin adulti. El vegheaza copiii indigo, de cristal si curcubeu, ajutandu-i sa isi implineasca menirea pentru care au venit in aceasta perioada pe Terra.

Daca copilul tau are nevoie sa se acomodeze la situatii noi la scoala, acasa ori in viata sociala, acesta este arhanghelul pe care sa il chemi.

El se ocupa in mod special de toti oamenii ce au daruri spirituale si psihice, cu menire clara pentru a sustine evolutia omenirii prin vibratia lor.

Metatron sta foarte aproape de Tronul Puterii Divine si lucreaza ca scrib al lui Dumnezeu. Metatron este cel ce prezideaza peste Dosarele Akashice in care exista cate o fisa, inregistrare despre tot ce s-a intamplat in Univers din toate vremurile si dimensiunile.

Ca scrib al divinitatii, Metatron ofera legatura directa intre lumea fizica in care traim si taramul divin al lui Dumnezeu si al ingerilor.

El a fost implicat in formarea structurii geometriei sacre din Cosmos, astfel a insasi vietii, de aceea are puterea de a sustine viata in fiecare dintre noi.

Prin ea are puteri nelimitate de a interveni in numele nostru atunci avem nevoie de el.

Cubul lui Metatron: cubul Merkaba

Unul din marile daruri pe care Metatron le-a dat umanitatii este steaua Merkaba numita si cubul Merkaba sau uneori doar simbolul Metatron. Este o forma geometrica, multidimensionala facuta din lumina, culoare, sunet, foc spiritual si frecventa divina. 13 sfere de creatie alcatuiesc steaua Merkaba si descuie toate nivelele de intelegere, vindecare si experienta.

Natura cubului este foarte multidimensionala. Exista o cantitate imensa de cunoastere pe care o poti primi prin ea si detine puteri nelimitate de a influenta fluxul de energie si informatia din Univers.

Cubul lui Metatron contine scriptul creatiei si secretele Universului. Poate fi folosit ca o scut de protectie si are puteri foarte mari de vindecare.

Metatron lucreaza prin cubul sau care este o unealta mistica pe care o foloseste ca sa vindece si sa curete energiile negative din viata noastra.

Cubul Merkaba este un exemplu de geometrie sacra facut din energie celesta. El se invarte in sensul acelor de ceasornic, creand forte centrifugale ce curata negativitatea din corpurile noastre energetice.

Metatron este detinatorul si pastratorul intregii cunoasteri esoterice din Univers.

Cum sa il chemi pe Arhanghelul Metatron pentru ajutor

Putem beneficia de ghidarea si ajutorul sau si este cu atat mai bine sa ii cerem in mod clar si explicit acest lucru. Energia lui Metatron este foarte usoara si luminoasa, de culoare magenta sau verde inchis.

El creste energia tuturor celor pe care ii atinge, de aceea este arhanghelul perfect sa fie contactat cand cauti sa iti cresti energia, sa te cureti de vibratii si energii scazute, sa iti cresti nivelul spiritual. Pur si simplu il rogi pe Metatron sa introduca cubul sau Merkaba in energia ta si sa il invarta pentru a-ti curata energiile negative.

Ca sa il contactezi si sa ii auzi mesajele, trebuie sa iti linistesti mai intai mintea. Cel mai bun mod sa o faci este prin meditatie. Oricine cauta cunoastere si intelepciune spirituala il poate chema pur si simplu oricand si oriunde si simti care ii este calauzirea.

Daca folosesti si cuartul roz dar si lumanarile atunci cand il chemi, este cu atat mai bine.

Mai ales in aceste vremuri de transformare spirituala uluitor de mare, multi dintre noi fac progrese pe calea aceasta ezoterica asa cum nu a fost posibil vreodata pe Pamant. Este exact tipul de situatie in care Metatron actioneaza. Ne creste vibratia, ajutandu-ne sa intelegem lucruri in moduri in care nu ne credeam vreodata capabili sa o facem. Si el impartaseste cu altii ceea ce a fost impartasit si cu el din cunoasterea divina. In special cei mai sensibili si senzitivi energetic tind sa primeasca cu usurinta mesajele si ghidarile lui.

Iata 11 semne prin care iti poti da seama ca Metatron lucreaza cu tine in viata ta.

El lasa semne clare pentru a ne da seama ca este cu noi, fiindu-ne imposibil sa ii ignoram prezenta si actiunea dupa ce le aflam. Este puternic si coplesitor uneori prin modul de a actiona, insa este si extrem de benefic pentru noi toti, deci sa imbratisam cat de des putem aceasta energie!

1. Nu te mai temi de necunoscut

Prezenta lui Metatron este foarte imputernicitoare. Cand il simti alaturi de tine, poti rupe efectiv orice bariere din aceasta lume. Poti simti o disponibilitate de a te scufunda in lucruri si situatii de care altfel sau alta data ai fi fost ingrozit numai sa te gandesti macar la ele.

2. Muncesti sa inlocuiesti gandurile negative din mintea ta.

Metatron este asa de puternic incat te ajuta sa schimbi felul in care gandesti. El va folosi si trimite spre tine tot felul de instrumente accesibile tie si prezente in lumea in care traiesti pentru ca tu sa capeti un mod de gandire mult mai pozitiv, stergand si inlocuind ganduri negative, cultivandu-ti acest nou obicei pe care sa il practici constant. Astfel devii mult mai optimist si iti creezi o viata mult mai pozitiva.

