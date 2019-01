12 alimente esenţiale pentru oricine, dar în special pentru mamele care alăptează

Iata o lista de 12 alimente esentiale, bogate in nutrienti, ce nu trebuie sa lipseasca din dieta zilnica a mamelor care alapteaza, recomandate de specialistii webMD.com.

Somon

Aceasta specie de peste este unul dintre cele mai bune alimente pe care o mama care alapteaza le poate manca, datorita continutului sau bogat de acizi grasi omega-3. Laptele matern contine deja omega-3, insa nu strica suplimentarea acestuia prin introducerea somonului in dieta.

Produse lactate, scazute in grasimi

Fie ca preferati iaurtul, laptele sau branza, produsele lactate sunt indicate in dieta femeii care alapteaza. Pe langa aportul de proteine si vitaminele B si D, produsele lactate sunt cea mai buna sursa de calciu. Iar bebelusul va beneficia de tot ceea ce are nevoie pentru oase puternice.

Carne de vita slaba

Femeile care alapteaza consuma foarte multa energie, asa ca au nevoie de alimente bogate in proteine pentru a-si reincarca „bateriile". Carnea de vita contine fier, care ajuta la cresterea nivelului de energie si astfel veti fi in forma pentru a va indeplini cu succes misiunea de mamica. In plus, cartea de vita este o sursa importanta de vitamina B-12.

Legume

Fasolea, in special cea cu bobul negru sau rosu inchis, este foarte buna in dieta mamelor care alapteaza, mai ales daca sunt vegetariene, datorita continutului bogat de fier si proteine vegetale.

