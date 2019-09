12 axiome ale limbajului trupului in atractia amoroasa

Numai asa vom obtine rezultatele pe care ni le dorim.

1. Limbajul trupului este steagul pe care-l flutura femeile pentru a le atrage atentia barbatilor. Multe femei emana constient sau inconstient un anume fel de „senzualitate bruta" prin intermediul limbajului trupului.

2. Femeile sexy se misca lin, nu sunt nepasatoare fata de felul cu se asaza, umbla, vorbesc si manifesta multa atentie fata de modul in care se imbraca.

3. Un mers sexy trebuie sa exprime siguranta de sine si poate avea semnificatii erotice.

Dupa parerea lui Florenz Ziegfeld femeia care nu profita de feminitatea ei ca sa invete sa umble corect, pierde foarte mult din atractia sexuala.

4. Un mers neatractiv se realizeaza pasind cu picioarele departate, lucru ce mareste siguranta deplasarii. Mersul cu picioarele departate la 5-13 cm este cel obisnuit. Daca distanta se reduce, mersul devine mai sexy.

5. Tocurile inalte confera femeii care le poarta un mers mai sexy datorita faptului ca pasii se micsoreaza. In plus, o femeie isi pune in evidenta trupul purtand pantofi cu tocuri inalte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.