12 simptome ale trezirii spirituale. Punctul 10 te va uimi

Citeste in continuare cateva simptome ale trezirii spirituale.

1. Apar dureri in tot corpul, insa mai ales in zona gatului, a umerilor si a spatelui



Acestea sunt rezultatul unor schimbari intense in propriul ADN ca urmare a trezirii spirituale. Si mai important, corpul tau energetic Merkabah a fost imbunatatit. Vei intelege mai mult pe masura ce procesul de trezire continua. Este suficient sa stii ca imbatranirea, bolile si limitarile dispar in aceasta „calatorie".

2. Vei simti o tristete profunda fara niciun motiv aparent



Te eliberezi de trecut (din acesta viata si din altele) si din aceasta cauza apar sentimentele de tristete. Unele parti, aspecte ale tine sun eliberate. Poate ca tie iti este usor sa faci asta, insa exista si persoane care trebuie ca mai intai sa se impace cu aceste personalitati ale lor. Spune, „la revedere" si „te iubesc". Mi-ati fost de mare ajutor. Acum, insa, nu mai am nevoie de voi.

3. Plangi fara motiv aparent. Similar ca la 2



Este bine si sanatos sa lasi lacrimile sa curga. Te ajuta sa eliberezi energia veche. Sunt o multime de energii emotionale in jurul tau acum... incearca sa nu te concentrezi pe „de ce" ci doar simte, permite...

4. O schimbare brusca in plan profesional



Un simtom extrem de intalnit. Pe masura ce te schimbi se schimba si lucrurile din jurul tau. Nu te ingrijora in legatura cu gasirea slujbei perfecte. Te afli in tranzitie si vei schimba mai multe job-uri inainte de a te implica in cea care se potriveste cu pasiunile tale.



