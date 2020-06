120 de companii investesc în dezvoltarea angajaților la primul Campionat de public speaking online din România

120 de companii din domenii precum asigurări, securitate cibernetică, sănătate sau retail investesc în dezvoltarea abilităților de comunicare în public ale angajaților, în cadrul primului Campionat național de discursuri online.

Sub deviza „Dreaming of a better world together", campionatul se desfășoară sub forma unui concurs de public speaking între participanții desemnați de organizații. Prima etapă debutează marți, 9 iunie, de la ora 18:18, iar competiția se va încheia în data de 14 iulie.