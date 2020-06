15 flori de apartament magice. Atrag norocul, iubirea si banii. Unde sa le pui in casa

Iata 15 flori de apartament magice care atrag norocul, iubirea si banii.

Este cunoscut pentru faptul ca atrage bucuria si prosperitatea. Ofera protectie si noroc, ceea ce inseamna ca vor creste sansele ca dorintele tale sa se implineasca odata cu achizitionarea acestei plante. Despre bambus se mai spune ca mareste flexibilitatea mentala, ofera ajutor in dezvoltarea spirituala si aduce prosperitatea. Daca esti depresiv, plata este excelenta pentru ca te ajuta sa te eliberezi de sentimentele negative.

Busuiocul aduce dragostea, pasiunea, succesul si frumusetea in casa ta. Iar daca pui in mancare planta crescuta chiar in casa ta se spune ca poti trezi pasiunea in oricine consuma aceea mancare. In plus, busuiocul este recunoscut pentru ca este antidepresiv, antiseptic si antibacterial.

3. Trifoiul

Planta in cauza aduce banii in casa ta si, in plus, ofera protectie. Unele persoane considera ca florile trifoiului puse langa frunte imbunatatesc puterea fizica. Iar mirosul acestei plante iti ascute intuitia. Pe deasupra, nectarul acestei plante este extraordinar de gustos.

4. Iasomia

Iasomia atrage atat dragostea cat si banii in casa ta si, in acelasi timp, favorizeaza visele profetice. Uleiul de iasomie este unul dintre cele mai puternice afrodisiace, ceea ce o transforma intr-un instrument eficace pentru oricine doreste mentinerea flacarii aprinse intr-o relatie de cuplu.

