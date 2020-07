15 persoane prinse cu droguri în Vama Veche. Au fost întocmite dosare penale

Polițiștii au confiscat droguri din categoriile cocaină, ecstasy, ketamină, MDMA, precum și un grinder metalic cu urme de materie vegetală.

„În acest sfârșit de săptămână, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au desfășurat o acțiune pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri/substanțe psihoactive, în stațiunea Vama Veche”, anunță autoritățile.

Cele 15 persoane s-au ales cu dosare penale pentru trafic și consum de droguri.

„În urma activităților, polițiștii de combatere a criminalității organizate au constatat 15 infracțiuni de deținere de droguri de risc și de mare risc, fiind depistate 15 persoane (cetățeni români). Au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, droguri din categoriile cocaină, ecstasy, ketamină, MDMA, precum și un grinder metalic cu urme de materie vegetală. În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală conform Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române transmis Agerpres.

Pe lângă aceste acţiuni destinate combaterii consumului de droguri, pe plaje circulă patrule care veghează la respectarea distanțării sociale.

„Am detaşat poliţişti din ţară, care vor fi prezenţi în staţiuni, le vor explica oamenilor că nu e bine să încalce regulile de protecţie sanitară, agenţilor economici, operatorilor economici care organizează plaje, terase, că este păcat să stricăm ceea ce am construit, am muncit cu toţii, timp de patru, cinci luni. (…) Controale nu se vor face doar cu poliţiştii sau cu jandarmii, pentru că sunt adeptul comunicării, convingerii, nu a unor măsuri coercitive care pot fi amânate, plătită amenda peste 15 zile, discutată, amânată şi omul să funcţioneze în continuare, sunt adeptul unor controale mixte, unor echipaje mixte cu reprezentanţi de la alte instituţii care au atribuţii în zona sanitară, în zona comercială, şi protecţia alimentară”, a anunţat ministrul de Interne Marcel Vela.