15 reguli de bune maniere pe care toata lumea ar trebui sa le stie

Iata 15 reguli de bune maniere pe care toata lumae ar trebui sa le stie.

1. Nu face o vizita fara sa suni in prealabil. Gandeste-te cum ar fi sa-ti vina un musafir neanuntat si sa te gaseasca in halatul de baie sau cu bigudiuri in cap.

2. Nu pune telefonul pe masa, in public. Astfel arati cat de important este telefonul pentru tine sau cat de plictisitoare este persoana din fata ta, daca, din cand in cand, iti mai si controlezi conturile de pe retelele de socializare.

3. Nu invita o persoana in oras si sa dai sms-uri toata intalnirea.

4. Un domn NU poarta niciodata poseta doamnei. Ii poate tine, in schimb, haina sau umbrela.

5. Cand mergi alaturi de cineva, daca persoana respectiva saluta pe cineva sau este salutata de cineva, saluta si tu, chiar daca nu stii cine este.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.