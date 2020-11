16 combinatii de zodii incompatibile care pot functiona. Iata cum!

Iata cum sa faci sa functioneze 16 combinatii de zodii incompatibile.

Barbat Taur – Femeie Berbec

Ambele zodii sunt foarte incapatanate, dar in moduri diferite. Femeia Berbec nu are nicio problema in a prelua initiativa, dar barbatul nu este foarte bucuros cu acest lucru. Daca ar accepta ca si femeia sa conduca, acest cuplu ar fi foarte fericit impreuna.

Barbat Berbec – Femeie Scorpion

Ambele zodii sunt pasionale si isi doresc multa actiune, in special in dormitor. Femeia Scorpion este seducatoare, iar barbatul Berbec vibreaza la farmecele ei. Doar ca ea nu vrea sa ofere totul pe tava, din prima, iar el se enerveaza. Iar pasiunea se transforma in frustrare si nervi. Totul ar fi mult mai usor daca amandoi ar ceda cate putin.

Barbat Taur – Femeie Balanta

Ambele zodii sunt patronate de Venus si au un simt al frumusetii si al naturaletii foarte ridicat. Nu le place, insa, sa se certe, asa incat vor ocoli micile neintelegeri. Nu le vor discuta si problemele se vor accentua, ceea ce va duce la aparitia frustrarilor. Daca ar invata amandoi sa vorbeasca sincer, problemele s-ar rezolva din fasa.

Barbat Gemeni – Femeie Fecioara

Ambele zodii sunt patronate de Mercur, ceea ce inseamna ca vorbesc repede, gandesc repede. Au milioane de ganduri pe care le analizeaza si pe care vor sa le scoata la lumina. Problema este ca vorbesc in acelasi timp si nu se asculta reciproc. Daca ar rezolva aceasta situatie, ar putea fi foarte fericiti impreuna.

