16 idei de gustari de vara, racoritoare, savuroase si sanatoase

Unele dintre cele mai bune fructe si legume sunt gata pentru picnicurile din zilele de vara, insa, cumva, alimentatia din timpul verii a capatat o reputatie proasta. Pentru cele cateva kilograme pe care le-ai luat in plus, poti da vina pe gratar sau pe consumul de inghetata. Acum insa, ai decis sa pui piciorul in prag si sa scapi de ele. Exista cateva retete pe care sa le faci acasa si vei obtine unele dintre cele mai gustoase si racoroase gustari de vara, iar silueta ta nu va avea deloc de suferit.