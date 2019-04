16 semne secrete ca relatia voastra NU va dura prea mult. Multe cupluri nici nu le seziseaza

Asa ca ceea ce pare perfect din exterior are multe imperfectiuni la interior. Chiar si tie ti se poate intampla ceva asemanator: acum ai o relatie fericita cu partenerul, dar in viitor nu stii ce turbulente te pot astepta.

Nimeni nu poate sti, evident.

In dinamica oricarei relatii exista anumite semne mici, aparent lipsite de importanta, dar care pot spune multe despre viitorul vostru impreuna, ca si cuplu. Bine ar fi daca n-am lasa dragostea sa ne orbeasca si am putea vedea aceste imperfectiuni la timp, dar asta este putin probabil.

Noi venim in ajutor, prezentandu-ti 16 indicii care ar putea sa-ti ridice semne de intrebare, care vin o data cu nefericirea permanenta in cuplu, frustrare si alte stari proaste.

Citindu-le, poate ca e posibil sa faci ceva la timp pentru relatia ta.

1. Ochii peste cap

Ti s-a intamplat ca atunci cand ii spui ceva partenerului tau sa te ia in deradere sau pur si simplu te ignora? In momentul in care partenerul te trateaza cu superioritate si nu acorda atentia cuvenita a ceea ce ai tu sa spui, inseamna ca nu te ia in serios.

Desigur, daca se intampla o singura data, sau momentele sunt izolate, nu e nimic ingrijorator. Dar daca tu auzi mereu aceleasi texte si te surprinzi in camera alaturata ca incepi sa-ti dai ochii peste cap doar cand il auzi incepandu-si discursul, e clar: e un semnal de alarma.

2. Dominatia

Simti ca celalalt e mai puternic decat tine? Nu e tocmai in regula, fiindca o relatie echilibrata presupune un echilibru de forte. Daca tu simti ca n-ai suficient control sau ca partenerul incearca si chiar reuseste sa te domine, analizeaza cu atentie relatia voastra.

De asemenea, daca tot timpul partenerul ia deciziile importante in ceea ce va priveste, iar tu nu iei decat hotarari mult prea banale, este un semn ca opinia ta nu conteaza pentru el. Cu timpul, conexiunea dintre voi va disparea.

3. Pierderea respectului

Sa va respectati unul pe altul este o conditie cruciala in orice relatie de cuplu; daca nu va respectati reciproc, nu se poate construi nimic solid intre voi. Iar cel care nu beneficiaza de respect, in mod inevitabil va sfarsi in bratele altcuiva, care il respecta si ii ofera exact ceea ce tu ai uitat sau nu mai vrei sa-i dai.

