19 ani de la atentatele din 11 septembrie. Tragedia de la World Trade Center, în imagini VIDEO

Două dintre avioane au lovit clădirile World Trade Center de la New York, al treilea sediul Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prăbuşit în urma unei revolte a pasagerilor, care au încercat să ia aparatul de sub controlul teroriştilor. Atacurile au dus la declanşarea aşa-numitului război global împotriva terorismului. Al-Qaida, sprijinită de talibani, a revendicat rapid atacurile din 11 septembrie. Preşedintele din acea perioadă, George W. Bush, cu sprijinul Congresului, a ordonat o invazie militară a Afganistanului, operațiune care se derulează încă și în ziua de azi.

Ceremoniile de comemorae a victimelor atacurilor de acum 19 ani au început deja la Pentagon, iar două "turnuri de lumină" au fost aprinse la cartierul general al Departamentului american al Apărării. Cele două raze de lumină amintesc de Turnurile Gemene din New York, lovite de avioane în dimineaţa zilei de 11 septembrie 2001.

Donald Trump şi Joe Biden urmează să încerce vineri să pozeze ca lideri şi să nu strice momentul de unitate naţională pe care-l reprezintă comemorarea atentatelor de la 11 septembrie 2001, succedându-se la locul prăbuşirii unuia dintre avioanele deturnate de către jihadişti, în Pennsylvania, un stat-cheie în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie. Biden efectuează vineri dimineaţa (ora locală) o vizită la New York, la un omagiu anual adus celor aproape 3.000 de victime ale atentatelor de la World Trade Center, iar după-amiaza efectuează o vizită la Shanksville, în Pennsylvania. Donald Trump nu efectuiează nicio o vizită la New York, unde i-a lăsat vicepreşedintelui Mike Pence grija să-l reprezinte. Însă preşedintele republican ar putea să i-o ia înainte fostului vicepreşedinte al lui Barack Obama. În timp ce Biden se va afla la Manhattan, Trump se va duce înaintea sa la Shanksville, la 500 de kilometri vest de New York, unde s-a prăbuşit unul dintre cele patru avioane deturnate de membri Al-Qaida.

În acelaşi timp, în ajunul comemorării atacurilor din 11 septembrie din SUA, un judecător federal a solicitat guvernării saudite să pună la dispoziţie, pentru depoziţii, până la 24 de actuali şi foşti oficiali pentru a fi audiaţi în legătură cu posibilele lor cunoştinţe despre evenimentele care au condus la atacurile din 11 septembrie 2001, care au ucis aproape 3.000 de americani. Printre aceşti oficiali se numără prinţul Bandar, fostul ambasador în Statele Unite şi şeful acestuia de cabinet.

