23 de lucruri pe care nu le stiai despre portocale

Portocalele sunt atat de comune incat multa lume nu le acorda o atentie deosebita si chiar le considera banale.

Iata insa cateva curiozitati interesante despre portocale.

1. Portocalele sunt cele mai recoltate citrice din lume.

2. Brazilia este cel mai mare producator de portocale din lume.

3. In America sunt recoltate peste 25 de miliarde de portocale.

4. In secolul al XVIII-lea, marinarii britanici luau portocale pe vas pentru a preveni scorbutul.

5. In Statele Unite, cel mai mare producator de portocale este Florida, cu 70% din totalul productiei. 90% din productia de portocale ajunge suc.

6. In Anglia, in timpul Reginei Victoria, portocalele se dadeau cadou de Craciun.

