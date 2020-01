30 de ani de la revoluţie - workshop de film şi poezie la Victory of Art între 6 şi 12 februarie în Bucureşti

Super în parteneriat cu You. The Youth Project marchează trecerea a 30 de ani de la revoluție cu un workshop de film și poezie care va avea loc la Victory of Art între 6 și 12 februarie în București. Mentorii vor fi cineastul Radu Jude, criticii de film și redactorii Film Menu Flavia Dima și Călin Boto, și poetul Andrei Dósa.