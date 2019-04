4 lucruri despre lubrifianti pe care ar fi bine sa le stii inainte sa ii cumperi

Iata cateva lucruri despre lubrifianti pe care ar fi bine sa le cunosti inainte de a achizitiona un produs ce gen, potrivit sexologului Carol Queen.

1. Lubrifianti cu arome

Sunt persoane care folosesc lubrifianti cu arome, insa uita sa ia in calcul alergiile. Daca stii ca esti alergic la ceva, verifica etichetele produsului. "Cei alergici la capsune, de exemplu, ar trebui sa evite lubrifiantii cu gust de capsune. In cazul in care aromele sunt artificiale, nu exista riscuri", explica Queen.

2. Lubrifianti cu glicerina

Contin zahar, iar acest ingredient poate destabiliza flora vaginala a unor femei. "La unele femei pot aparea iritatii sau chiar infectii bacteriene", a adaugat Queen.

