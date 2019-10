4 semne ca e pregatit sa se insoare si 4 ca nu e

Niciun moment mai devreme, niciun moment in tarziu in ciuda tuturor presiunilor exercitate din afara. Daca o femeie vrea neaparat sa-si puna pirostriile atunci mai bine cauta un barbat care este pregatit sa se aseze la casa lui decat sa astepte dupa actualul iubit. Vrei sa stii cum sa recunosti acest barbat? Iata 4 semne ca e pregatit sa ajunga in fata ofiterului starii civile.



1. Zilele in care ii facea de cap prin baruri par sa fi ajuns la final



La un moment dat barbatii par sa se sature sa mearga in barurile pentru agatat. Nu mai au chef sa petreaca ore la bar, fumand si incercand sa agate femei. Acestea sunt rezultatele unui studiu la care au participat 2.500 de barbati cu varste intre 17 si 70 de ani. Cei pregatiti sa se aseze la caselor lor au admis ca barurile de noapte si cluburile de dans care odata li se pareau extraordinare si-au pierdut farmecul. Acela a fost momentul in care au decis ca este timpul sa-si intemeieze o familie.



2. Sunt independenti financiar



Barbatii au tendinta de a se concentra pe obtinerea securitatii financiare inainte de a se casatori. In cazul in care se chinuie sa-si achite facturile ultimul lucru pe care si-l doresc este o sotie. Abia dupa ce a rezolvat aceasta problema, barbatii incep sa ia in calcul posibilitatea de a se implica intr-o relatie pe termen lung.



