44 de state americane dau în judecată Teva şi 19 companii farmaceutice pentru creşterea artificială a preţurilor

Un număr de 44 de state federale americane acuză Teva Pharmaceuticals că a organizat o schemă prin care, împreună cu alte 19 companii farmaceutice, a crescut artificial preţurile medicamentelor, uneori cu peste 1.000%, şi a împiedicat concurenţa, au anunţat sâmbătă procuraturile statelor, transmite Reuters.

Creşterea preţurilor medicamentelor, atât ale celor sub patent cât cât şi ale celor generice, a provocat indignare şi investigaţii în Statele Unite. Criticile au venit din tot spectrul politic, de la preşedintele republican Donald Trump la democraţii progresişti, inclusiv de la senatoarea Elizabeth Warren, care candidează la preşedinţie.



Cele 20 de companii farmaceutice au conspirat pentru a-şi împărţi piaţa medicamentelor şi a evita concurenţa şi, în unele cazuri, au conspirat fie pentru a preveni scăderea preţurilor fie pentru a le creşte, potrivit unei plângeri înregistrate de cele 44 de state la Tribunalul Districtual din Connecticut.



Un reprezentat al Teva USA, divizie a companiei israeliene Teva Pharmaceutical Industries, a spus că va contesta acuzaţiile. ”Acuzaţiile din această plângere şi în acest litigiu în general, sunt doar acuzaţii. Teva continuă să analizeze problema la nivel intern şi nu s-a angajat în nicio acţiune care să ducă la vreo răspundere civilă sau penală”, a afirmat oficialul Teva USA într-un comunicat.



Plângerea de 500 de pagini acuză industria de medicamente generice, care comercializează în principal medicamente al căror patent a expirat şi ar trebui să fie mai ieftine, de o lungă istorie de acorduri secrete prin care companiile s-au asigurat că va benefica fiecare de ”o cotă echitabilă”, chiar dacă ar fi trebuit să fie concurente. Situaţia s-a înrăutăţit din 2012, potrivit plângerii.



Cu Teva aflată în centrul conspiraţiei, companiile farmaceutice s-au aliat pentru a creşte semnificativ preţurile a 86 de medicamente, în perioada iulie 2013 - ianuarie 2015.



Reprezentanţii Sandoz, o altă companie menţionată în proces, nu au răspuns imediat solicităţii de informaţii.



Medicamentele implicate au fost pastile, capsule, creme şi unguente pentru tratarea unor boli precum diabet, colesterol ridicat, hipertensiune arterială, cancer, epilepsie şi altele. În unele cazuri, majorările coordonate de preţuri au fost de peste 1.000%, potrivit rechizitoriului.



Plângerea se referă şi la 15 persoane inculpate, care s-au ocupat zilnic de aceste scheme. ”Nivelul lăcomiei companiilor în acest proces multi-statal este nemiloasă şi fără conştiinţă”, a afirmat guvernatorul statului Nevada, într-un comunicat.



Potrivit procurorului general al statului New Jersey, Gurbir Grewal, peste jumătate din companiile acuzate sunt din New Jersey şi cinci dintre persoanele acuzate trăiesc în acest stat. În proces sunt solicitate despăgubiri, amenzi civile şi măsuri din partea curţii pentru restaurarea concurenţei pe piaţa medicamentelor generice.



Medicamentele generice asigură economii de ordinul miliardelor de dolari cumpărătorilor de medicamente şi contribuabililor, pentru că sunt o alternativă mai ieftină faţă de medicamentele sub patent.



Proceesul înregistrat vineri este o acţiune paralelă cu o altă acţiune înregistrată în 2016 de către procurorii generali din 45 de state federale şi Districtul Columbia. Acel caz a fost extins ulterior pentru a include peste 12 producători de medicamente.