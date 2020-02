45 de morţi de gripă în România. Anunţul INSP

Ultima persoană care a decedat de gripă este un bărbat de 55 de ani din judeţul Cluj, nevaccinat, confirmat cu virus gripal tip A în curs de subtipare.



Bărbatul avea condiţii medicale preexistente.

Potrivit Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, în săptamana 10.02.2020 – 16.02.2020 activitatea gripala a avut un trend usor descrescator, mentinandu-se insa in continuare la o intensitate inalta si cu o extindere nationala. Au fost raportate la nivel national 6601 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii, in scadere fata de cele raportate in saptamana precedenta (7577), dar de peste 4 ori mai multe comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 07/2019 (1534 cazuri).