Articol publicat in: Politica

5 partide parlamentare au primit 21 milioane de lei subvenţie în octombrie. PSD a încasat mai mult de jumătate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Autoritatea Electorală Permanentă a virat în conturile PSD, PNL, USR, ALDE şi PMP subvenții de 21.051.600,56 de lei în prima decadă a lunii octombrie. Cea mai mare sumă, aproape 12 milioane de lei, a primit-o PSD, potrivit unui comunicat AEP. Partidul Social Democrat a primit în prima decadă a lunii octombrie o subvenţie de 11.979.329,42 lei, Partidul Naţional Liberal - 5.488.477,04 lei, Uniunea Salvaţi România - 1.614.012,00 lei, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - 1.192.977,47 lei şi Partidul Mişcarea Populară - 776.804,63 lei, în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Valoarea subvenţiei virate de AEP în conturile partidelor politice menţionate în prima decadă a lunii octombrie a fost în total de 21.051.600,56 lei, precizează AEP. loading...

