5 zodii care iubesc riscul. Eşti şi tu printre ele?

Iata care sunt zodiile care iubesc riscul. Te numeri si tu printre ele?

1. Sagetator

Patronati de Jupiter, Sagetatorii sunt intruchiparea Centaurului, puternic si curajos. Sagetatorii actioneaza din impuls si rar se gandesc la riscuri. Se bazeaza, insa, pe increderea in abilitatile lor care ii vor ajuta sa depaseasca orice situatie li se va ivi la orizont.

2. Berbec

Berbecii sunt gata oricand de actiune. Au o incredere de sine uimitoare si zaresc in absolut orice o oportunitate de dezvoltare. Diferenta dintre Berbeci si Sagetatori este ca primii se concentreaza pe castiguri materiale. Sunt manati in „lupta" de lux, dorinta de a avea multe posesiuni materiale. Berbecii iau deciziile rapid, si fac eventualele schimbari din mers. Nu stau prea mult pe ganduri in ceea ce priveste riscurile.

