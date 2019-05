6 obiceiuri pe care CUPLURILE FERICITE le au înainte să se bage în pat. Câte bifezi din listă?

Faci si tu aceste lucruri inainte sa te bagi in pat? Verifica lista de mai jos!

1. Nu se cearta sau nu dezbat subiecte fierbinti

Psihologul Curt Smith ii sfatuieste pe parteneri sa incerce sa nu se implice in discutii in contradictoriu inainte de ca merge la culcare. Lupta in pat nu ajuta niciodata la rezolvarea unor probleme. In plus, dupa o cearta va va fi greu amandurora sa dormiti, iar a doua zi veti fi obositi si deprimati.

2. Copiii nu se culca in dormitorul parintilor

Potrivit psihologului Michael Viner-Davis, singura data cand copilului i-ar trebui permis sa doarma in patul vostru este atunci cand are un cosmar. In toate celelalte situatii, dormitorul conjugal trebuie sa fie spatiul vostru privat. Aici este locul in care se mentine intimitatea dintre parinti.

3. Nu impart patul cu animalele de companie

Potrivit unui studiu realizat de catre Universitatea din Kansas, 63% dintre persoanele care dorm cu animalele lor de companie nu se odihnesc suficient. Animalul nu poate dormi intreaga noapte asa ca va va deranja si voua somnul. In plus, dormitorul va apartine doar voua.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.