6 semne că treci prin noaptea neagră a sufletului

Noaptea neagra a sufletului este momentul de criza existentiala, in care nu mai credem in nimeni si in nimic, iar cand reusesti sa treci de ea, te deschizi catre o noua lume. De-a lungul vietii putem experimenta mai multe nopti negre ale sufletului care sa marcheze transformarea spirituala a fiecaruia si trecerea la un nou nivel al intelepciunii.