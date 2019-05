6 vorbe si expresii pe care sa nu le spui copilului tau

Desigur, niciun parinte nu simte cu adevarat ceea ce rosteste, insa raul a fost deja facut. Iata 6 cuvinte si expresii pe care ar trebui sa nu mai folosesti, indiferent cat ai fi de suparat pe ceea ce a facut copilul tau.

1. Esti exact ca tatal tau (mama ta)! sau De ce nu esti si tu ca fratele tau (sora ta)?

Desi aceste cuvinte par absolut inofensive, in realitate sunt ca un pumn sub centura. Daca tatal (sau mama) este persoana cea mai criticata din casa, compararea cu el (ea) nu este tocmai cel mai frumos compliment. Si de fiecare data cand tatal este criticat, copilul va resimti si el critica. Doar este "exact ca el", nu? Lucrurile se agraveaza daca parintii sunt despartiti. In mintea copilului se va naste ideea: "daca eu sunt ca tata si ei sunt despartiti, atunci la un moment dat se va desparti si de mine".

Atunci cand compari fratii intre ei, indiferent despre ce e vorba, acest lucru va duce la crearea unei rivalitati intre ei. Ei vor fi tot timpul in competitie si continua comparare cu altii ceea ce va pune si mai multe paie pe foc. Nu uita, fiecare copil este unic, si fiecare copil are plusurile si minusurile lui.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.