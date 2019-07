7 contracte prenupţiale care îţi vor stârni râsul

Clauza legata de greutatea corporala

Ann-Margaret Carrozza, un avocat din New York, isi aminteste de un contract prenuptial care stabilea ca sotia nu trebuia sa cantareasca mai mult de 54.4 kg. O alta regula era ca pentru fiecare 500g in plus, femeia sa fie amendata cu 500 de dolari. O sotia a trecut in contractul prenuptial ca sotul ei nu putea cantari mai mult de 81.6 kg.

Limitari ale fotbalului

Carrozza a amintit si de un alt contract prenuptial prin care sotul se angaja sa nu priveasca mai mult de doua meciuri de fotbal impreuna cu prietenii pe luna, in vreme ce partenera sa nu urmarea decat doua reality-show-uri pe saptamana.

Decizii legate de copiii

Unele contracte prenuptiale contin instructiuni specifice legate de modul in care cuplu planuieste sa isi creasca copiii. Spre exemplu ce religie vor avea micutii, la ce fel de scoala vor merge sau daca vor fi sa nu vegetarieni.

Cum sa te porti cu socri

Carroza sustine ca a lucrat odata la un contract prenuptial prin care mama sotiei nu avea voie sa petrecea mai mult de o noapte alaturi de cuplu in vacanta. O alta clauza era ca in cazul in care sotul era nepoliticos cu soacra trebuia sa-i plateasca sotiei 10.000 de dolari.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.