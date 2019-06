Cristalele sunt instrumente excelente pentru ca empaticii sa-si pastreze neinvadat spatiul personal. Fiecare dintre ele au un impact unic asupra energiei tale.

Iata 7 cristale si pietre pe care orice empatic ar trebui sa le aiba in casa.

1. Ametist

Imbunatateste constiinta spirituala si atrage energia pozitiva. In acelasi timp, respinge energia negativa atat cea spirituala, cat si cea eterica. Amestitul este bine sa fie tinut si in autovehicul.

2. Topaz albastru

Te ajuta sa gandesti clar si sa-ti comunici dorintele in Univers. In plus, te ajuta sa vezi imaginea de ansamblu si sa te eliberezi de tensiunea cauzata de viata sociala, profesionala si amoroasa.

3. Jad

Este popular printre indragostiti insa este folositor si in cazul empaticilor. Jadul ajuta la echilibrarea energiilor opuse si previne ranirea persoanala in cazul unor dispute in cuplu.

