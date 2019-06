7 evenimente care pot duce la divort

Multe cupluri se confrunta cu situatii stresante si cu schimbari ale vietii insa nu toate ajung sa se desparta. Psihologul Elizabeth Ochoa de la Beth Israel Medical Center in New York City enumera evenimentele care pot duce la divort (si cum te-ai putea proteja de eventualul lor devastator) se numara:

Boala

Cand unul dintre parteneri se imbolnaveste grav intreaga dinamica a relatiei se schimba. „Afectiunile cronice creeaza datorii, durere si pierderea sinelui. Unul dintre parteneri nu mai este capabil sa-si indeplineasca sarcinile asumate, iar asta presupune mai mult efort din partea celuilalt. Unele cupluri pot trece peste alta, altele nu", spune Ochoa.

Si cine este bolnav poate avea un impact major asupra viitorului cuplului. Un studiu recent realizat de catre Universitatea de stat Iowa a descoperit ca rata divortului era cu 6% mai ridicata in relatiile in care sotiile s-au imbolnavit grav (cancer, boli de inima, boli ale plamanilor). Rata divortului nu crestea in cazul in care sotul era cel bolnav.

"Este mai greu pentru barbat sa-si ingrijeasca sotia daca trebuie sa preia si responsabilitatile ei. Insa depinde si de cum s-au impartit sarcinile intre cei doi soti. Daca sotul este cel care sta acasa si tine gospodaria atunci ii este mai usor sa se adapteze la noua situatie", a observat Ochoa.

Schimbarile de job

Un studiu realizat de catre Universitatea de stat Ohio sustine ca barbatii care nu au un loc de munca sunt mai predispusi sa-si paraseasca sotiile, ori sa fie parasiti de ele. Si, cu siguranta, pierderea job-ului de catre unul dintre parteneri poate cauza stres legat de bani, securitate si responsabilitati, iar acest lucru se poate rasfrange asupra mariajului.

Insa nu doar pierderea serviciului poate aduce nefericire in relatie. Orice lucru care are impact negativ asupra finantelor, planurilor sau modului in care isi petrec timpul cei doi soti poate afecta mariajul. Chiar si responsabilitatile pe care le presupune un nou loc de munca. „Daca nu casnicia este pe primul loc, ci job-ul atunci jumatatea ta s-ar putea sa se simta izolata si suparata", subliniaza Ochoa.

