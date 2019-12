7 filme pe care trebuie sa le vezi de Craciun. Iti vor schimba perspectiva asupra vietii

1. 1984 (1984)

Arata abilitatea si dorinta unui guvern de a rescrie istoria si, in cele din urma, de a controla absolut tot ce spui, gandesti sau simti. De asemenea, foloseste cuvinte precum dragoste si libertate ca pe instrumente de control al realitatii. Arata si modul in care frica ii poate face pe oameni sa ramana sclavii sistemului.

2. De vorba cu Dumnezeu (Conversations With God)

Un film care arata relatia si conectivitatea pe care toti oamenii o au cu sinele lor superior. In acelasi timp demonstreaza cum viata curge in mod natural atunci cand persoana este conectata cu divinitatea si cum mintea poate juca un rol important in deconectarea cu sinele interior.

3. Metropolis (Metropolis)

Demonstreaza cum pot fi masele folosite pentru beneficiul unor alesi si dorinta de separare care exista intre cele doua clase: sclavii si stapanii.

