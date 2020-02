7 idei pentru mic dejun de Ziua Indrăgostiţilor

Lasand gluma deoparte, Ziua Indragostitilor ne inspira in fiecare an sa inventam modalitati unice si intime de a intari legaturile dintre noi si persoana iubita.

In acest an, poti sarbatori Ziua Indragostitilor intorcandu-te in pat cu micul dejun. Scriitorul Alan D. Wolfelt a spus odata: „mancarea este simbolul dragostei atunci cand cuvintele lipsesc".

Iata 7 idei despre cum sa incepi Ziua Indragostilor.

1. Adauga ciocolata

Indiferent ce ai la micul dejun, ciocolata (mai ales cea sub forma de crema) adauga un plus de romantism.

2. Foloseste forme de inima

De Ziua Indragostitilor toti oamenii se dau in vant dupa alimentele in forma de inima. De la oua pana la waffle, toate alimentele de la micul dejun pot fi aranjate in forma de inima. Nu esti prea indemanatic? Apeleaza la capsuni care sunt ele insele su forma de inima.

3. Hraniti-va reciproc

Acoperiti-va pe rand ochii si apoi hraniti-va reciproc (fructele si cascavalul sunt alegeri minunate) pentru amplificarea simturilor si cresterea intimitatii in aceasta zi romantica.

