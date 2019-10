7 secrete despre flirt pentru femei "fatale"

Arta de a cuceri un barbat cere o anumita subtilitate si finete.

Nu se rezuma doar la a aparea pur si simplu intr-un babydoll transparent si in pantofi cu tocuri stiletto (chiar daca si aceasta abordare iti aduce rezultate). Seductia se refera, de fapt, la a deveni irezistibila, chiar si atunci cand porti un pulover larg si sosete pufoase in dungi colorate.

Desigur, fiecare barbat are propria versiune despre ce inseamna (sau cum arata) o femeie fatala, insa aici nu e vorba de costumase sexy si role-play. De fapt, multe femei inteleg gresit notiunea de seductie si apeleaza adesea la clisee vazute prin filme sau citite in romane erotice, care nu sunt ferite de o umbra de ridicol. In realitate, totul tine de atitudine, si nu de genul de recuzita pe care o poti gasi intr-un sex shop.

Ca sa faci un barbat sa „vibreze", nu e obligatoriu sa ai un corp de sirena.

Trebuie doar sa fii sigura pe tine, sa-ti imbratisezi senzualitatea si sa o exprimi intr-un mod deschis dar elegant. Daca esti pregatita sa incingi atmosfera, sa „agati" un barbat sau sa-i arati sotului o noua latura a personalitatii tale, iata cateva sfaturi care iti vor fi de ajutor.

1. Simte-te bine in pielea ta

Daca tu nu te iubesti si nu te apreciezi, nu te poti astepta ca altcineva sa o faca in locul tau. Seductia se bazeaza pe siguranta si incredere in propriul sex-appeal, asa ca e important sa te simti bine in pielea ta si sa-ti accepti corpul asa cum e el. E imposibil sa nu ai ceva special, un farmec aparte care e doar al tau – fie el fizic sau legat de personalitatea ta. Chiar daca nu te simti foarte sexy si sunt lucruri care nu-ti plac la corpul tau, te poti educa sa fii mai increzatoare in feminitatea ta. Inconjoara-te de lucruri frumoase, da-te cu un pic de parfum chiar daca stai in casa, poarta lenjerie intima sexy (nu pentru el, ci pentru tine!), priveste-te in oglinda si concentreaza-te pe atuurile pe care le ai.

2. Nu incerca sa fii altcineva

Fiecare dintre noi are propriile „arme" secrete de seductie. Invata sa le descoperi pe ale tale si nu incerca sa pari altfel de cum esti. Nu juca teatru si nu-ti crea o personalitate falsa ca sa il cuceresti – daca pretinzi ca ai aceleasi hobby-uri si interese ca si el, ca sa-l atragi de partea ta, sau daca pozezi intr-o tipa foarte indrazneata sau, dimpotriva, foarte timida, cand de fapt tu nu esti asa, totul se va intoarce impotriva ta. Schimbarile bruste de atitudine au darul sa creeze mai degraba confuzie in mintea partenerului, decat sa-l faca sa se simta sedus. Fii tu insati si va fi de ajuns!

