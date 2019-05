8 lucruri ciudate pe care nu ţi le spune nimeni despre sarcină

Iata numai cateva exemple, prezentate pe site-ul oddee.com:

1. Poti fi insarcinata peste un an

Majoritatea sarcinilor dureaza 9 luni, iar medicii de cele mai multe ori induc nasterea daca aceasta perioada este depasita. Insa, recordul celei mai lungi sarcini este de 375 de zile. In mod surprinzator bebelusul nu a avut mai mult de 3 kilograme.

2. Fetusii de sex barbatesc au erectii intrauterine

Atat fetusii fetite, cat si cei baietei se masturbeaza in perioada intrauterina, insa numai baietii sunt prinsi in "flagrant" la ecografii, dovada fiind erectiile surprinse in timpul consultatiilor periodice. Daca ti se pare jenant sa faci sex in timpul sarcinii, imagineaza-ti ce face pustiul tau in burtica ta, in timp ce tu mananci.

3. Vei avea nevoie de cusaturi

Ultimul loc in care o femeie si-ar dori cusaturi este zona intima. Insa este nevoie si de asa ceva, daca alegi o nastere normala. In unele cazuri, este nevoie de doar cateva cusaturi, insa in cazurile grave, cand se produce ruptura de perineu si intreaga zona dintre vagin si anus trebuie reconstruita.

