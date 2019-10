Articol publicat in: Life

8 lucruri pe care le faci zilnic şi te strezează la maximum, fără să ştii

Stresul face parte din viata noastra. E pretutindeni si atat de mult incat a devenit ceva obisnuit. Nici nu te mai mira faptul ca esti stresat. Ceea ce nu stii este ca te sabotezi singur. Foto: sfatulparintilor.ro Iata care sunt obiceiurile care te streseaza la maximum si nici macar nu-ti dai seama de asta. 1. Nu razi Daca nu iti mai aduci aminte cand ai ras ultima oara, e grav. Rasul este cel mai bun medicament antistres, stimuleaza circulatia sangelui, relaxeaza muschii, reduce durererea si stimuleaza sistemul imunitar. Urmareste zilnic filmulete amuzante, care sa te faca sa razi cu pofta. 2. Iti faci un playlist gresit Multe studii au relevat faptul ca muzica te ajuta. Insa nu orice fel de muzica. Oamenii au preferinte diferite, deci nu toti se relaxeaza pe muzica de Debussy, ci poate pe The Cranberries. Atunci cand iti alcatuiesti playlist-ul, ai grija sa alegi melodiile care iti plac tie, nu altora. 3. Lasi vase murdare in chiuveta Asa cum faci dus zilnic, spala si vasele din chiuveta zilnic. Nu lasa pe maine ce poti face azi, zice un proverb din batrani. Curatenia nu este un medicament universal antianxietate, insa nenumarate studii au relevat faptul ca ordinea reduce din stres.

